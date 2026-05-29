compagnia selva la danza abbraccia la storia

Una compagnia di danza ha portato in scena “Danza tra storie e paesaggi della Maremma – Trilogia del Tempo Sospeso”. Lo spettacolo si svolge in diversi luoghi della regione, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso tra movimento e ambientazioni naturali. La performance si concentra sulle relazione tra il corpo e il territorio, utilizzando coreografie che riflettono le storie e i paesaggi locali.

Può il corpo raccontare ciò che i luoghi custodiscono? È da questa domanda che nasce ’Danza tra storie e paesaggi della Maremma – Trilogia del Tempo Sospeso’, il progetto di Con.Cor.D.A.Compagnia Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione della Cooperativa Le Orme. Un percorso performativo che intreccia danza contemporanea, memoria storica e paesaggio nei luoghi simbolo della Maremma. Da maggio a settembre, miniere, architetture industriali e spazi della memoria si trasformeranno in scenari vivi, attraversati dal linguaggio del corpo e dalla forza evocativa della danza. Il primo appuntamento è per domani alle 18 negli ex Bagnetti di Gavorrano con l’anteprima nazionale della nuova produzione di Francesca Selva ’Dance For a While’, liberamente ispirata al brano di Henry Purcell tratto da Oedipus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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