Como per tutti | quinto convegno Tangram sull' autismo al Teatro Sociale di Como
A Como si svolge il quinto convegno Tangram sull'autismo al Teatro Sociale. L'evento si concentra su temi legati all'autismo e all'inclusione, coinvolgendo la comunità locale in attività e iniziative pubbliche. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio che mira a promuovere la partecipazione di tutti i cittadini, con un focus sulla sensibilizzazione e l'informazione. La città si trasforma in un luogo di confronto e di partecipazione attiva.
La città diventa una “Como per tutti”, attraverso una grande manifestazione dedicata alla musica, all’inclusione e alla partecipazione attiva della comunità. L'evento è atteso venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno. Organizzata da CiaoComo, con il sostegno del Ministero per le Disabilità, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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