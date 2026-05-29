Como per tutti | quinto convegno Tangram sull' autismo al Teatro Sociale di Como

Notizia in breve

A Como si svolge il quinto convegno Tangram sull'autismo al Teatro Sociale. L'evento si concentra su temi legati all'autismo e all'inclusione, coinvolgendo la comunità locale in attività e iniziative pubbliche. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio che mira a promuovere la partecipazione di tutti i cittadini, con un focus sulla sensibilizzazione e l'informazione. La città si trasforma in un luogo di confronto e di partecipazione attiva.