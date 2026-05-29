N ella seconda stagione della serie Come uccidono le brave ragazze – su Netflix – dall’adolescenza si passa all’età adulta. Pip, la regina teen del true crime, si ritrova a dover investigare intorno alla scomparsa di un personaggio che metterà in crisi tutta la comunità di Little Kilton. La suspense è la stessa di sempre, ma si lascia alle spalle il genere young adult per includere raffinate sottigliezze psicologiche: la sorpresa non è il colpevole ma il finale aperto, preludio di un prossimo capitolo. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Un’attesa tutt’altro che delusa: “Come uccidono le brave ragazze” è una serie teen molto riuscita Come uccidono le brave ragazze 2, trama nuova stagione della serie tv Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Come uccidono le brave ragazze 2" entusiasma per le atmosfere più cupe e adulte dell'intero capitolo della saga

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