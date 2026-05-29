Ho partecipato a un matrimonio tra amici a Las Vegas senza avere chiare tutte le procedure. La cerimonia si è svolta in modo informale, senza formalità legali ufficiali. La città è conosciuta per le nozze rapide e senza troppi formalismi. Non sono stati richiesti documenti o autorizzazioni specifiche al momento. La celebrazione si è conclusa senza complicazioni legali, e il matrimonio non è stato immediatamente registrato presso le autorità locali.

Pasolini avrebbe amato Las Vegas. È la prima cosa che ho pensato aggirandomi per la città la prima sera: il sottoproletariato urbano americano trova qui la sua dimensione più autentica e libera, una specie di parco giochi permanente dove il consumo diventa identità e l’identità si scioglie nel consumo. Ma non ero certo lì per un’analisi antropologica, anche se materiale ce n’era in abbondanza. La prima cosa a colpire non è tanto il gioco, o le luci o l’eccesso - che ormai sono folklore da cartolina, quelli li conosciamo tutti anche senza esserci stati. E comunque sì, ci sono - ma proprio il fatto che Las Vegas è un posto che non dovrebbe esistere in natura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come ho celebrato il matrimonio di due amici a Las Vegas senza sapere (esattamente) cosa stessi facendo

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Yamur Yüksel e Bar Bakta hanno annunciato per la prima volta il loro matrimonio.

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