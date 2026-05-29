Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il presidente del Lecce ha annunciato che l’ex tecnico della squadra si è dimesso. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati negativi e una crisi di gioco. Il presidente ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto e ha annunciato il nome del successore. La squadra si prepara ora a cambiare rotta sotto la nuova guida.

Quando arriva alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani usa una formula un po’ strana per spiegare, davanti ai giornalisti, l’ingaggio di Eusebio Di Francesco: «Penso che meglio di un allenatore bravo e vincente ci sia solo un allenatore bravo ma che negli ultimi anni è stato un po’ sfortunato, perché oltre ad essere bravo avrà anche motivazioni più grandi». L’idea che un allenatore sfortunato possa trovare nella sconfitta la fiamma per sovvertire i pronostici, e che quindi nel calcio non esistano categorie fisse, è senz’altro romantica e meno tossica di altre narrazioni. E... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come Di Francesco ha trovato la sua redenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vangelo del Giorno - Sabato 20 Dicembre 2025

Notizie e thread social correlati

Hulk Fluminense, ufficiale: l’attaccante ha trovato la sua nuova squadra! Arriva a zero, tutti i dettagliL'attaccante brasiliano ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento e si è unito a una nuova squadra.

Roberta Valente Notaio in Sorrento: la Rai ha trovato la sua nuova fiction da rinnovare subitoLa fiction di Rai condotta da Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha riscosso successo in prima serata con tre puntate che hanno superato il 20% di...

Temi più discussi: Di Francesco: Passavo per lo sfigato di turno... Lecce, che gioia; Mons. Paglia: le mie riforme con Francesco; Di Francesco: Vi dico se rimarrò a Lecce l’anno prossimo. Ero il ‘gatto nero’, abbiamo vinto la sfortuna; Convegno Francesco e la storia. Tra novitas e traditio.

Eusebio #DiFrancesco, ex allenatore dell’ #ASRoma, è tornato a parlare del suo periodo a Trigoria. L’allenatore ha raccontato di alcuni rapporti che ha tenuto del suo periodo alla Roma, come quello con Daniele #DeRossi. : @Gazzetta_it x.com

[Bianchin] Ralf Rangnick ha un'alta considerazione per il manager dell'Al Ahli Matthias Jaissle. Se Rangnick dovesse firmare per il Milan, Jaissle sarebbe un forte candidato. Pochettino ha incontrato Furlani e Moncada, come riportato da @JamesHorncastle, e reddit

Calcio: Di Francesco, 'Padroni del nostro destino, domani serve squadra affamata'(ANSA) - LECCE, 23 MAG - Lecce è la tua notte. Il conto alla?rovescia, già iniziato dal fischio finale della gara contro il?Sassuolo, è ormai alla fine: la convinzione è quella di chiudere?i conti dav ... tuttosport.com

Lecce, Di Francesco: Dovremo parlare con la società e capire la programmazioneLe parole di Eusebio Di Francesco dopo la vittoria del suo Lecce e la salvezza conquistata all'ultima giornata. fantacalcio.it