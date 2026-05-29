combatteva in ucraina contractor italiano ucciso dal fuoco russo

Un cittadino italiano, che aveva partecipato come combattente in Ucraina, è stato ucciso dal fuoco delle forze russe. Era stato il primo italiano a partire volontario nel 2015 in Iraq per combattere contro l’Isis al fianco dei Peshmerga curdi. La sua presenza sul campo di battaglia è documentata in passato, ma le circostanze esatte della morte non sono state rese note. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Nel 2015 era stato il primo italiano a partire volontario in Iraq per combattere contro l’Isis al fianco dei Peshmerga curdi. "Non sono un mercenario, ma un idealista", aveva detto agli amici e anche ai magistrati della Procura che, sul caso, avevano avviato un’indagine poi archiviata. Undici anni dopo, il richiamo del fronte lo ha portato in un’altra guerra, quella russo-ucraina, nel Donbass, dove pochi giorni fa è rimasto ucciso sotto il fuoco russo. Alessandro Pineschi, 42 anni, contractor originario di La Spezia, è morto nel conflitto lo scorso 23 maggio, mentre si trovava assieme a un contingente nei pressi della città di Lyman. È l’undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ukrainian Drone Operator Finds a Dugout With Russian Soldiers

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Alex Pineschi, ex alpino di La Spezia, è morto combattendo in #Ucraina. Il contractor italiano di 42 anni combatteva volontario dal 2022 nelle forze a sostegno di Kiev dopo l’invasione russa. x.com

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