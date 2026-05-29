Combatteva in Ucraina Contractor italiano ucciso dal fuoco russo
Un cittadino italiano, che aveva partecipato come combattente in Ucraina, è stato ucciso dal fuoco delle forze russe. Era stato il primo italiano a partire volontario nel 2015 in Iraq per combattere contro l’Isis al fianco dei Peshmerga curdi. La sua presenza sul campo di battaglia è documentata in passato, ma le circostanze esatte della morte non sono state rese note. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.
Nel 2015 era stato il primo italiano a partire volontario in Iraq per combattere contro l’Isis al fianco dei Peshmerga curdi. "Non sono un mercenario, ma un idealista", aveva detto agli amici e anche ai magistrati della Procura che, sul caso, avevano avviato un’indagine poi archiviata. Undici anni dopo, il richiamo del fronte lo ha portato in un’altra guerra, quella russo-ucraina, nel Donbass, dove pochi giorni fa è rimasto ucciso sotto il fuoco russo. Alessandro Pineschi, 42 anni, contractor originario di La Spezia, è morto nel conflitto lo scorso 23 maggio, mentre si trovava assieme a un contingente nei pressi della città di Lyman. È l’undicesimo italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ukrainian Drone Operator Finds a Dugout With Russian Soldiers
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Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, il 42enne combatteva per Kiev: “Morto in battaglia”Un contractor italiano di 42 anni, ex alpino, è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva per le forze di Kiev.
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Un italiano ucciso sul campo di battaglia in Ucraina. Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino originario di La Spezia, combatteva al fianco delle forze di Kiev come contractor. In passato aveva preso parte anche alla lotta contro l’Isis nel nord dell’Iraq facebook
Alex Pineschi, ex alpino di La Spezia, è morto combattendo in #Ucraina. Il contractor italiano di 42 anni combatteva volontario dal 2022 nelle forze a sostegno di Kiev dopo l’invasione russa. x.com
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