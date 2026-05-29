Un uomo di 26 anni è stato ferito con diverse coltellate alla testa e alle gambe mercoledì sera nel quartiere Aler. La vittima è stata trovata in condizioni gravi e soccorsa sul posto. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta raccogliendo testimonianze e indagando sull’accaduto. Non sono stati ancora resi noti dettagli sull’identità dell’aggressore o sui motivi dell’attacco.

Momenti di panico mercoledì sera nel cuore del quartiere Aler con un 26enne ferito gravemente con diverse coltellate alla testa e alle gambe. Arrestato l’aggressore. I carabinieri della Compagnia di Corsico, insieme ai militari della locale tenenza, supportati dalla sezione Radiomobile e da altri quattro equipaggi, hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio un cittadino marocchino di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’uomo, in via Gerani, avrebbe dapprima importunato una donna italiana di 28 anni mentre si trovava nella propria auto, per poi forare con un coltello gli pneumatici, tentando anche di colpirla. Successivamente, in via dei Mandorli, avrebbe aggredito un nucleo familiare, ferendo con diversi fendenti un cittadino marocchino di 26 anni al capo e alle gambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltellate alla testa e alle gambe: ferito un 26enne

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