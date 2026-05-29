Colpo in un' azienda edile | rubate 200 tavole metalliche per ponteggi
Nella notte, ladri sono entrati in un’azienda edile di Polla e hanno portato via circa 200 tavole metalliche per ponteggi. Il furto è stato scoperto al mattino, ma ancora non ci sono arresti o indagini concluse. Nessun danno all’immobile, solo il furto delle attrezzature. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Non si fermano i furti nel Vallo di Diano. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno di un’azienda edile di Polla riuscendo a rubare circa 200 tavole metalliche utilizzate per i ponteggi. Il valore complessivo ammonterebbe a circa 5mila euro. Le indaginiI proprietari dell’azienda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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