Colpisce un uomo con una fiocina a Carvico 59enne resta in carcere | il movente del licenziamento
Un uomo di 59 anni, arrestato il 25 maggio dopo aver colpito un 60enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico, rimane in carcere. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio del supermercato, e il motivo dell'atto è legato a un licenziamento. La vittima è rimasta ferita e medicata sul posto. Il sospettato è stato trattenuto in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.
Resta in carcere il 59enne che lo scorso 25 maggio ha colpito un 60enne con una fiocina nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico (Bergamo). Il gesto potrebbe essere legato al licenziamento dell'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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