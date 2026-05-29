Colpisce un uomo con una fiocina a Carvico 59enne resta in carcere | il movente del licenziamento

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni, arrestato il 25 maggio dopo aver colpito un 60enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico, rimane in carcere. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio del supermercato, e il motivo dell'atto è legato a un licenziamento. La vittima è rimasta ferita e medicata sul posto. Il sospettato è stato trattenuto in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.