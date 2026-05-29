Nella tarda serata di ieri ad Acerra sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, sia in strada che in direzione di alcune abitazioni. Non si sono registrati feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri ad Acerra, sia in strada che verso alcune abitazioni ma non ci sono stati feriti. i. Sui fatti sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra, impegnati negli accertamenti finalizzati a chiarire dinamica, matrice e responsabilità degli episodi. La situazione è seguita con la massima attenzione dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nell’ambito delle attività di coordinamento per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riguardo al rafforzamento delle misure di controllo e prevenzione sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpi d’arma da fuoco esplosi in strada ad Acerra, nessun ferito

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Armed police response blocks off Stratford Road after gang violence in Birmingham

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