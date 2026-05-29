Collesano è l’unico comune di Palermo premiato per l’efficienza
Collesano ha ricevuto un finanziamento di 47.600 euro destinato a migliorare l’efficienza del borgo. La somma sarà impiegata per interventi specifici, anche se i dettagli non sono stati ancora annunciati. Tra i comuni siciliani, altri hanno ottenuto riconoscimenti economici simili, ma Collesano è l’unico di Palermo ad aver ricevuto questo premio.
? Punti chiave Come verranno utilizzati concretamente i 47.600 euro stanziati per il borgo?. Quali altri comuni siciliani hanno ottenuto lo stesso riconoscimento economico?. Perché la gestione del territorio è stata il criterio di selezione?. Come cambieranno i servizi pubblici locali grazie a questi nuovi fondi?.? In Breve L'assessore Elisa Ingala stanzia 800.000 euro per nove amministrazioni siciliane virtuose.. Collesano riceverà 47.600 euro basati sulla popolazione di circa 3.600 abitanti.. I fondi finanzieranno progetti su rifiuti, mobilità e risparmio energetico secondo legge 2026.. Oltre a Collesano, premiati comuni come Aci Bonaccorsi, Lampedusa, Linosa, Regalbuto e Troina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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