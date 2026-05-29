Collesano è l’unico comune di Palermo premiato per l’efficienza

Notizia in breve

Collesano ha ricevuto un finanziamento di 47.600 euro destinato a migliorare l’efficienza del borgo. La somma sarà impiegata per interventi specifici, anche se i dettagli non sono stati ancora annunciati. Tra i comuni siciliani, altri hanno ottenuto riconoscimenti economici simili, ma Collesano è l’unico di Palermo ad aver ricevuto questo premio.