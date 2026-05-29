colleferro ospedale lp delfino attivato il dosaggio degli immunosoppressori per i pazienti trapiantati di rene

All’ospedale “L.P. Delfino” di Colleferro è stato avviato il servizio di dosaggio degli immunosoppressori destinato ai pazienti trapiantati di rene. Il nuovo procedimento consente di monitorare i livelli di farmaci immunosoppressori nei pazienti, garantendo una migliore gestione delle terapie. La procedura si svolge all’interno della struttura ospedaliera, che ha implementato le attrezzature necessarie per questa analisi.

Cronache Cittadine A COLLEFERRO è stato attivato presso l’Ospedale Parodi Delfino il dosaggio degli immunosoppressori per i pazienti trapiantati di rene. Il L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Colleferro, all'ospedale Parodi Delfino il dosaggio dei farmaci per i trapiantati di reneAll’ospedale di Colleferro è stato avviato un nuovo servizio per i pazienti trapiantati di rene.

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