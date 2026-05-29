Colleferro Natura e danza i piccoli della scuola dell’infanzia dell’IC Margherita Hack in scena al Teatro Vittorio Veneto

I bambini della scuola dell'infanzia dell'I.C. “Margherita Hack” hanno messo in scena “Natura e Fantasia” al Teatro Vittorio Veneto. La performance di danza educativa ha coinvolto i piccoli studenti, che hanno eseguito coreografie ispirate alla natura. L'evento si è svolto nel tardo pomeriggio, con pubblico presente in sala. La rappresentazione ha visto protagonisti i bambini in un percorso di espressione attraverso il movimento.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – “Natura e Fantasia”, è questo il titolo del saggio di performance di danza educativa portato in L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Natura e danza, i piccoli della scuola dell’infanzia dell’I.C. “Margherita Hack” in scena al Teatro Vittorio Veneto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colleferro. Centinaia di ragazzi della scuola media “Leonardo da Vinci” dell’IC “Margherita Hack” hanno partecipato a “La Corsa contro la Fame”A Colleferro, il campo di atletica e rugby ha ospitato oggi un evento dedicato alla solidarietà e alla cittadinanza attiva.

Colleferro. Centinaia di ragazzi della scuola media “Leonardo da Vinci” e delle quinte dell’IC “Margherita Hack” hanno partecipato a “La Corsa contro la Fame”A Colleferro, il 11 maggio, si è svolta la manifestazione “La Corsa contro la Fame” che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti delle...