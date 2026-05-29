In Europa, le normative come il Digital Services Act limitano la libertà di espressione dei cittadini. La discussione si concentra sul modo in cui queste leggi influenzano le campagne pro life, con particolare attenzione alla crescente censura su contenuti e messaggi di questo tipo. Le restrizioni sono al centro di un dibattito che coinvolge attivisti e organizzazioni, preoccupati per possibili limitazioni alla libertà di espressione.

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Oggi parleremo di libertà di espressione, partendo dall'Europa e dalle normative adottate dall'Unione Europea, in particolare il Digital Services Act, che comprime la libertà di espressione dei cittadini europei". Così Jacopo Coghe, portavoce e vicepresidente di Pro Vita e Famiglia, a margine dell'evento organizzato dall'associazione alla Sala della Regina della Camera dei Deputati sul tema della censura e del cosiddetto "bavaglio" alle opinioni pro life. Nel corso dell'iniziativa Coghe ha denunciato quella che definisce "la compressione della libertà di espressione" subita attraverso la rimozione e la censura di "12 campagne di comunicazione pubbliche" promosse negli ultimi anni dall'associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coghe (Pro Vita): "In Europa sempre più censura su campagne pro life"

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