Clima verso nuovi record di temperatura globale
Le temperature medie globali potrebbero mantenersi a livelli record o vicini a essi nei prossimi cinque anni. Le anomalie di temperatura nell’Artico sono previste superiori alla media globale. È quanto indicano le proiezioni climatiche recenti, che evidenziano un prolungamento delle temperature elevate a livello mondiale e nel polo artico.
(Adnkronos) – "È probabile che le temperature medie globali continuino a mantenersi a livelli record o prossimi ad essi nei prossimi cinque anni, con anomalie di temperatura nell'Artico che dovrebbero continuare a essere superiori alla media globale". E' quanto rivela un nuovo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm-Wmo), prodotto dal Met Office del Regno Unito. Il 'Global. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Climate Change Drives UK to New Temperature Record in 2025 | DWS News | AL1F
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