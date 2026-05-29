Claude ‘promette’ di dire meno bugie | Anthropic punta sull’IA ‘onesta’ Obiettivo | più trasparenza e fiducia

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anthropic ha annunciato il rilascio di Claude Opus 4, un nuovo modello di intelligenza artificiale. L’azienda promette che questa versione sarà più onesta e trasparente, con l’obiettivo di aumentare la fiducia degli utenti. La società punta a ridurre le bugie generate dall’IA e migliorare la chiarezza nelle risposte fornite. La novità si inserisce nella strategia di sviluppare sistemi più affidabili e responsabili nel settore dell’intelligenza artificiale.

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Ora Anthropic torna alla carica nella corsa all’intelligenza artificiale con il rilascio di Claude Opus 4.8, l’ultima evoluzione del suo modello di punta. L’azienda statunitense, tra i principali concorrenti di OpenAI e Google, sostiene di aver compiuto un passo importante non tanto sul fronte della potenza di calcolo, quanto su quello dell’affidabilità. Scopriamo di più. La nuova versione sarebbe infatti meno incline alle cosiddette “allucinazioni”. Secondo Anthropic, la nuova versione sarebbe infatti meno incline alle cosiddette “allucinazioni”, ovvero quelle risposte inventate o prive di fondamento che rappresentano ancora uno dei principali limiti dei sistemi di IA generativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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