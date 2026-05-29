A una tappa dalla fine della stagione ISOP, si avvicinano i Campionati Italiani 2026, in programma a giugno. Sono in palio 28 braccialetti, che assegneranno i titoli delle diverse classifiche. La competizione sta per concludersi, con i partecipanti che cercano di migliorare le proprie posizioni in vista dell’evento finale. La classifica generale si sta definendo in queste ultime settimane di gara.

A giugno si disputeranno i Campionati Italiani 2026 con 28 braccialetti in palio. E' l'epilogo della stagione ISOP che deve decretare i vincitori delle varie classifiche. In palio ci sono pacchetti per volare a Las Vegas. Lotta serrata sia nella generale che nella classifica Omaha Player of the Year Tra i sogni di ogni giocatore di poker c'è quello di atterrare all'Harry Reid International Airport per poi proseguire il viaggio nelle mitiche sale da poker della Mecca delle carte. Le classifiche ISOP mettono in palio pacchetti per Las Vegas. Ecco la situazione a una tappa dalla fine Al terzo piano del Casino di Campione, nella ormai mitica PokerStars Live Room, tutto è pronto per la grande maratona "azzurra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Classifiche ISOP: ecco la situazione a una tappa dalla fine

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