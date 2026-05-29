Il Citizen Fujitsubo è un orologio diver dotato di calibro 9051 e realizzato in Super Titanio. Il nuovo movimento migliora le prestazioni di precisione e affidabilità, mentre il materiale leggero rende l’orologio più resistente e comodo da indossare. La scelta del Super Titanio permette di ridurre il peso complessivo dell’accessorio, facilitando l’uso quotidiano e aumentando la durabilità in ambienti umidi o sotto pressione.

? Domande chiave Come influisce il nuovo calibro 9051 sulle prestazioni del diver?. Perché la scelta del Super Titanio cambia l'uso quotidiano dell'orologio?. Quali vantaggi offre la cassa da 41 mm per i collezionisti?. In che modo la leggibilità al buio garantisce sicurezza in immersione?.? In Breve Impermeabilità garantita fino a 200 metri di profondità per uso subacqueo professionale.. Leggibilità ottimizzata tramite applicazione generosa di materiale luminescente sul quadrante.. Cassa da 41 mm in Super Titanio per ridurre il peso al polso.. Versatilità d'uso tra sport estremo e quotidianità grazie al nuovo calibro.. Il nuovo Citizen Promaster Fujitsubo Mechanical Diver punta a ridefinire il segmento dei diver tecnici grazie all’integrazione del calibro di manifattura 9051 e a una cassa in Super Titanio da 41 mm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Citizen Fujitsubo: il nuovo diver in Super Titanio con calibro 9051

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Promaster Fujitsubo. Leggero e affidabileIl Citizen Promaster Fujitsubo Mechanical Diver presenta una cassa in Super Titanio, combinata con un calibro automatico 9051.