Cina la World Intelligence Expo 2026 punta sull’IA industriale

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La World Intelligence Expo 2026 in Cina si concentrerà sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore industriale. L'evento si focalizzerà su come l'integrazione dell'IA modificherà i processi produttivi e quali settori industriali riceveranno nuovi dataset strategici. L'esposizione mira a presentare le applicazioni pratiche dell'IA e le innovazioni tecnologiche previste per il prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli specifici sui settori coinvolti o sui dati che saranno sviluppati.

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? Punti chiave Come cambieranno i processi produttivi con l'integrazione dell'IA?. Quali settori industriali riceveranno i nuovi dataset strategici?. Chi guiderà l'iniziativa governativa per l'IA applicata alla manifattura?. Quali innovazioni tecnologiche verranno presentate nei 130.000 metri quadrati?.? In Breve Oltre 700 espositori occupano 130.000 metri quadrati a Tianjin fino a domenica.. Ke Jixin promuove l'iniziativa IA + manifattura per l'innovazione industriale.. Liu Liehong punta su dataset strategici per automotive, cantieristica e petrolchimico.. L'evento presenta 200 nuovi prodotti tra veicoli connessi ed economia a bassa quota.. La World Intelligence Expo 2026 si apre oggi a Tianjin, nella Cina settentrionale, con oltre 700 espositori pronti a presentare le ultime innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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