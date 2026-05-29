Cina la World Intelligence Expo 2026 punta sull’IA industriale

Notizia in breve

La World Intelligence Expo 2026 in Cina si concentrerà sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore industriale. L'evento si focalizzerà su come l'integrazione dell'IA modificherà i processi produttivi e quali settori industriali riceveranno nuovi dataset strategici. L'esposizione mira a presentare le applicazioni pratiche dell'IA e le innovazioni tecnologiche previste per il prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli specifici sui settori coinvolti o sui dati che saranno sviluppati.