Cina la World Intelligence Expo 2026 punta sull’IA industriale
La World Intelligence Expo 2026 in Cina si concentrerà sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore industriale. L'evento si focalizzerà su come l'integrazione dell'IA modificherà i processi produttivi e quali settori industriali riceveranno nuovi dataset strategici. L'esposizione mira a presentare le applicazioni pratiche dell'IA e le innovazioni tecnologiche previste per il prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli specifici sui settori coinvolti o sui dati che saranno sviluppati.
? Punti chiave Come cambieranno i processi produttivi con l'integrazione dell'IA?. Quali settori industriali riceveranno i nuovi dataset strategici?. Chi guiderà l'iniziativa governativa per l'IA applicata alla manifattura?. Quali innovazioni tecnologiche verranno presentate nei 130.000 metri quadrati?.? In Breve Oltre 700 espositori occupano 130.000 metri quadrati a Tianjin fino a domenica.. Ke Jixin promuove l'iniziativa IA + manifattura per l'innovazione industriale.. Liu Liehong punta su dataset strategici per automotive, cantieristica e petrolchimico.. L'evento presenta 200 nuovi prodotti tra veicoli connessi ed economia a bassa quota.. La World Intelligence Expo 2026 si apre oggi a Tianjin, nella Cina settentrionale, con oltre 700 espositori pronti a presentare le ultime innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Xinhua News | World Intelligence Expo spotlights AI's rapid integration into industries
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Ultimi preparativi per la World Intelligence Expo 2026, che si terrà dal 28 al 31 maggio presso il National Convention and Exhibition Center a #Tianjin. x.com
Ultimi preparativi per la World Intelligence Expo 2026, che si terrà dal 28 al 31 maggio presso il National Convention and Exhibition Center a Tianjin. facebook
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