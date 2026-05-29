Cimiteri per musulmani | solo 80 aree in 15 regioni per 1,7 milioni di persone L’appello delle comunità islamiche da Nord a Sud

In Italia ci sono solo 80 aree cimiteriali dedicate ai musulmani distribuite in 15 regioni, servendo circa 1,7 milioni di persone. Le comunità islamiche hanno lanciato un appello per aumentare le strutture disponibili. La discussione riguarda il diritto dei musulmani a essere sepolti nella città o nel Paese di residenza, un tema che interessa soprattutto le seconde e terze generazioni.

Dove inizia e fino a dove si può spingere il diritto a essere seppelliti nella città o anche solo nel Paese in cui si è vissuto? Questa la domanda che si pongono molti membri della comunità islamica in Italia, soprattutto per il futuro delle seconde e terze generazioni. Sempre più fedeli e associazioni chiedono quindi spazi cimiteriali dedicati alla religione islamica: ultima in ordine di tempo l’associazione MuRo27, audita in commissione Pari Opportunità per il Municipio Roma 1 centro nel mese di maggio con un intervento del suo portavoce Francesco Tieri. Il diritto al lutto e la discrezionalità delle amministrazioni comunali. Sono molte le realtà in Italia che richiedono un intervento da parte delle amministrazioni comunali perché possano essere adibiti spazi per la sepoltura secondo il rito islamico. 🔗 Leggi su Open.online

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