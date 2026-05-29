Cilento Outlet | 10 raduni per i piccoli cani di Vita da Barboni

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Cilento si svolgeranno dieci raduni dedicati ai cani di piccola taglia organizzati da Vita da Barboni. Ogni evento è riservato a specifiche razze di piccole dimensioni, senza indicare quali. La partecipazione richiede una registrazione obbligatoria, finalizzata a garantire la sicurezza degli animali durante le attività. Le date e le modalità di iscrizione sono state rese note dall'organizzazione, che gestisce anche le norme di partecipazione.

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? Domande chiave Quali razze specifiche potranno partecipare ai dieci raduni separati?. Come funziona la registrazione obbligatoria per garantire la sicurezza degli animali?. Chi sono i partner che hanno organizzato questa grande festa pet friendly?. Perché il Cilento Outlet ha scelto proprio questo format per i piccoli cani?.? In Breve Evento gratuito con 10 raduni per cani sotto i 5 kg.. Organizzazione promossa insieme all'associazione Libra.. Registrazione obbligatoria tramite sito ufficiale Cilento Outlet.. Altre iniziative previste il 6 e il 7 giugno 2026.. Domenica 31 maggio le strade del Cilento Outlet si trasformeranno in un vivace palcoscenico di piccoli passi e code scodinzolanti per il primo raduno denominato Vita da Barboni & Friends. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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