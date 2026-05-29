Nel Cilento si svolgeranno dieci raduni dedicati ai cani di piccola taglia organizzati da Vita da Barboni. Ogni evento è riservato a specifiche razze di piccole dimensioni, senza indicare quali. La partecipazione richiede una registrazione obbligatoria, finalizzata a garantire la sicurezza degli animali durante le attività. Le date e le modalità di iscrizione sono state rese note dall'organizzazione, che gestisce anche le norme di partecipazione.

? Domande chiave Quali razze specifiche potranno partecipare ai dieci raduni separati?. Come funziona la registrazione obbligatoria per garantire la sicurezza degli animali?. Chi sono i partner che hanno organizzato questa grande festa pet friendly?. Perché il Cilento Outlet ha scelto proprio questo format per i piccoli cani?.? In Breve Evento gratuito con 10 raduni per cani sotto i 5 kg.. Organizzazione promossa insieme all'associazione Libra.. Registrazione obbligatoria tramite sito ufficiale Cilento Outlet.. Altre iniziative previste il 6 e il 7 giugno 2026.. Domenica 31 maggio le strade del Cilento Outlet si trasformeranno in un vivace palcoscenico di piccoli passi e code scodinzolanti per il primo raduno denominato Vita da Barboni & Friends. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cilento Outlet: 10 raduni per i piccoli cani di Vita da Barboni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Cilento Outlet arriva “Vita da Barboni & Friends”: il grande raduno dedicato ai cani da compagnia di piccola tagliaDomenica 31 maggio, al Cilento Outlet, si terrà “Vita da Barboni & Friends”, un raduno dedicato ai cani da compagnia di piccola taglia.

Tenta di salvare il suo bassotto: uomo morso da un tedesco al Cilento Outlet VillageQuesta mattina al Cilento Outlet Village di Eboli si è verificato un episodio di aggressione tra cani.

Si parla di: Vita da Barboni & Friends, domenica 31 Cilento Outlet.

30mila tulipani al Cilento Outlet per la Festa della donna 2026: appuntamento il 7 e 8 marzoIl 7 e l’8 marzo il Cilento Outlet si trasforma in un giardino incantato: 30.000 tulipani colorano gli spazi dell’outlet dando vita a un colpo d’occhio sorprendente, immersivo, di forte impatto ... ilmattino.it

Pasqua al Cilento Outlet, divertimento e shopping per tutta la famigliaSono sempre più le famiglie che scelgono di trascorrere momenti in famiglia tra shopping e divertimento. Non si può tuttavia parlare di sorpresa, bensì di conferma, se si guarda alle iniziative messe ... ilmattino.it