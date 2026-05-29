CICLISMO giro d’italia Tripletta Magnier Milan è beffato Vingegaard candidato a signore delle cime

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Giro d’Italia, la squadra di Magnier ha conquistato la tripletta, mentre il team di Milan è stato superato. Vingegaard si posiziona come possibile favorito per la classifica generale in salita. La tappa si è sviluppata con un finale in salita sul muro di Ca’ del Poggio, che non ha fermato i velocisti. Dopo il tratto in salita, sono stati loro a disputare la volata, rendendo la fase finale più incerta.

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Raccontato in tv come una cima dolomitica, il muro di Ca’ del Poggio non respinge i velocisti: digerito il chilometro all’insù, sono loro a giocarsi la tappa. Allo sprint il più forte in Giro resta Paul Magnier, al terzo centro rosa, pilotato dal tuttofare Stuyven, il francese deve solo completare l’opera. "Non è il successo più bello perché lo sono tutti, di sicuro è inaspettato", il commento del transalpino, tornato in ciclamino nell’unica classifica ancora incerta, quella dei punti. Quando a vincere è Magnier, significa che a perdere è Milan: anche a Pieve di Soligo il gigante friulano è troppo imbastito e timoroso, oltre che un po’ solo. "È mancata la ciliegina, all’ultima curva ero in posizione sbagliata", ammette Jonni, al quale resta solo Roma per medicare una corsa deficitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Giro d'Italia 2026 | Magnier fa tripletta, Milan sconfitto

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