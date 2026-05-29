ciao amore

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una donna con un coltello in strada. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ospedale. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi. La polizia ha sequestrato il coltello e avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.

Le macchinine? Non sono motorini. Ad Arezzo lo scoprono direttamente col verbale da 29 euro Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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