Chocolate Scorecard 2026 | Ritter Sport conquista il terzo post
Ritter Sport si è piazzata terza nella Chocolate Scorecard 2026, salendo dal quarto posto dello scorso anno. La classifica valuta le aziende produttrici di cioccolato a livello globale. La società, nota per le sue tavolette quadrate, ha raggiunto questa posizione dopo aver superato altri concorrenti. La classifica si basa su diversi criteri, senza coinvolgere nomi di aziende o enti specifici.
(Adnkronos) – Dopo il quarto posto ottenuto lo scorso anno, Ritter Sport, azienda familiare produttrice di tavolette quadrate di cioccolato, sale ora sul podio della Chocolate Scorecard 2026, conquistando il terzo posto a livello globale. Lo annuncia l'azienda in una nota. La Chocolate Scorecard – classifica annuale indipendente giunta alla sua settima edizione e promossa dalla. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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