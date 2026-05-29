Chiamata alle arti | al teatro Pirandello professioni cultura e diritto

Sabato 30 maggio, il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà la seconda edizione di “Chiamata alle arti”. L’evento, che si svolgerà a partire dalle 9, riunisce rappresentanti di varie professioni ordinistiche per un convegno dedicato alle modifiche normative, culturali e sociali attuali. La giornata prevede interventi e discussioni su temi legati alle professioni e alle loro evoluzioni nel contesto contemporaneo.

Sabato 30 maggio dalle 9 in poi il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà la seconda edizione di “Chiamata alle arti”, il convegno interordinistico che riunisce rappresentanti delle professioni ordinistiche in un confronto dedicato alle trasformazioni normative, culturali e sociali del presente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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