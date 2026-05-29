Chi vince ora il Roland Garros? Una situazione del genere non si vedeva da tre anni E il tabellone offre una grande occasione agli altri italiani
Il tabellone del Roland Garros apre una possibilità unica per gli italiani dopo tre anni. Jannik Sinner aveva avuto un’occasione importante, ma ora anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi possono sperare in una svolta. La competizione si fa più aperta e le chance di successo aumentano per i tennisti italiani in questa edizione del torneo.
Era l’occasione della vita per Jannik Sinner, lo è diventata per gli altri italiani. Per Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi nello specifico. Comunque andrà, il vincitore del Roland Garros sarà un nome a sorpresa, anche se dovesse essere Djokovic, considerando che è arrivato a Parigi con una sola partita su terra nel 2026: la sconfitta al primo turno contro Dino Prizmic a Roma. Sarà una sorpresa perché è una situazione che non si vedeva da tre anni: dagli US Open 2023 tutti gli Slam infatti sono stati vinti da Carlos Alcaraz – ora infortunato – e Jannik Sinner, eliminato da Juan Manuel Cerundolo dopo un malore accusato quando conduceva il match due set a zero e 5-1 al terzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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