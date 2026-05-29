Il tabellone del Roland Garros apre una possibilità unica per gli italiani dopo tre anni. Jannik Sinner aveva avuto un’occasione importante, ma ora anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi possono sperare in una svolta. La competizione si fa più aperta e le chance di successo aumentano per i tennisti italiani in questa edizione del torneo.

Era l’occasione della vita per Jannik Sinner, lo è diventata per gli altri italiani. Per Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi nello specifico. Comunque andrà, il vincitore del Roland Garros sarà un nome a sorpresa, anche se dovesse essere Djokovic, considerando che è arrivato a Parigi con una sola partita su terra nel 2026: la sconfitta al primo turno contro Dino Prizmic a Roma. Sarà una sorpresa perché è una situazione che non si vedeva da tre anni: dagli US Open 2023 tutti gli Slam infatti sono stati vinti da Carlos Alcaraz – ora infortunato – e Jannik Sinner, eliminato da Juan Manuel Cerundolo dopo un malore accusato quando conduceva il match due set a zero e 5-1 al terzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi vince ora il Roland Garros? Una situazione del genere non si vedeva da tre anni. E il tabellone offre una grande occasione agli altri italiani

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Il Crollo di Alcaraz che Nessuno si Aspettava

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