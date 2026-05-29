Chi è il marito di Milena Vukotic Alfredo Baldi | Mi è piaciuta subito ma ero molto timido

Da metropolitanmagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic, è un critico e storico del cinema. È docente all’Università La Sapienza e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Baldi ha raccontato di aver provato immediatamente simpatia per Vukotic, anche se era molto timido. La loro relazione è durata nel tempo, anche grazie alla loro passione condivisa per il cinema.

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Alfredo Baldi, il marito di Milena Vukotic, è un  critico cinematografico   e storico del cinema molto conosciuto e stimato, docente all’Università La Sapienza e al  Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quando si sono incontrati, Milena era una donna con una lunga e prestigiosa carriera sia in teatro che al cinema. Da Strehler a Fellini, fino ad arrivare a  Paolo Villaggio  che le regalò una popolarità insuperata con il ruolo di Pina, la moglie di Fantozzi. La Vukotic aveva, con la sua grazia e il suo talento, stregato tanti nomi importanti dello spettacolo italiano che l’avevano voluta protagonista delle loro opere. Il critico è stato conquistato sin da subito dalla  Vukotic:  “ Ho visto subito da come parlava, da come lavorava, che aveva dentro di sé qualcosa di speciale, di molto serio, di molto profondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Milena Vukotic, Alfredo Baldi: “Mi è piaciuta subito, ma ero molto timido”
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