Cessione ufficiale Vanoli passa la mano | sede e attività a Roma

Il trasferimento ufficiale delle attività e della sede da Cremona a Roma è stato completato. La cessione del patrimonio aziendale è stata formalizzata, segnando un cambiamento importante per l’azienda. La decisione comporta il trasferimento di tutte le operazioni e le funzioni, con la sede centrale ora a Roma. La formalità conclude un processo avviato da tempo, senza ulteriori passaggi legali o amministrativi in sospeso. Per Cremona, si tratta di un passaggio che va oltre la semplice burocrazia.

È arrivata l’ultima formalità, ma per Cremona è molto più di un passaggio burocratico. Aldo Vanoli ha annunciato il completamento della cessione della Guerino Vanoli Basket a una nuova proprietà internazionale: la sede e l’attività del club si trasferiranno a Roma, chiudendo una storia durata oltre vent’anni al PalaRadi. Il presidente ha spiegato di aver affidato la società che porta il nome del padre Guerino "a un gruppo di investitori internazionali di comprovata serietà", dopo aver respinto in passato altre proposte considerate prive di garanzie adeguate. Il crescente peso dei costi di gestione e l’assenza di alternative concrete in ambito locale hanno portato alla scelta definita più responsabile, per garantire continuità alla società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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