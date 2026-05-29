Sabato 23 maggio, il Circolo Nautico di Cervia ha organizzato la quinta edizione della Veleggiata delle Rose. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi imbarcazioni, con equipaggi provenienti dalla zona. Le barche hanno preso il largo nel mare di fronte alla costa, attraversando rotte stabilite e partecipando a una regata di vela. La giornata si è conclusa con premiazioni e momenti di socializzazione tra i partecipanti.

Lo scorso sabato 23 maggio, il Circolo Nautico di Cervia ha ospitato la quinta edizione della Veleggiata delle Rose, un evento che si sta rapidamente affermando come un appuntamento imperdibile della primavera romagnola. Organizzata dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato della provincia di Ravenna, Inner Wheel Club di Ravenna e il Circolo Nautico Cervia ‘Amici della Vela’, la manifestazione ha saputo rinnovare l’entusiasmo con cui è stata accolta fin dalla sua prima edizione. L’evento, nato per sensibilizzare sulle questioni di genere, si inserisce in un contesto sportivo marittimo, prestando particolare attenzione anche ai temi ambientali e quest’anno ha focalizzato l’attenzione sulla promozione del progetto “ Step UP – Un salto avanti verso la libertà ”, promosso dall’Associazione Sì Stareinsieme APS. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervia ha accolto la Veleggiata delle Rose

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