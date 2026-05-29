Il centro raccolta rifiuti vicino al cimitero ha ampliato gli orari di apertura, offrendo più possibilità agli utenti. Tuttavia, sono stati segnalati problemi nel lago collegato alla zona, dove si registrano criticità di gestione o di accesso. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cause o sulle misure adottate per risolvere le difficoltà. La novità riguarda esclusivamente gli orari, mentre le problematiche legate al lago restano irrisolte.

Buone notizie arrivano per quanto riguarda le aperture del centro di raccolta nella zona del Cimitero: nuovi orari di apertura per gli utenti. Il Comune, infatti, ha deciso che da lunedì aumenteranno i giorni di apertura e saranno rimodulati gli orari di operatività del Centro e si prevede un incremento dei giorni di apertura, che passano da tre a cinque (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato). "I cittadini avranno quindi a disposizione ulteriori giornate per potersi recare al Centro di raccolta – dicono dall’Assessorato all’Ambiente – che costituisce uno strumento prezioso per promuovere, incrementare e rafforzare la raccolta differenziata, sia in termini quantitativi che qualitativi, dando così un contributo importante a un modello di gestione più sostenibile e rispettoso dell’ambiente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro raccolta rifiuti. Aumentano le aperture. Problemi però nel lago

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