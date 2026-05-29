Anche quest’anno il Comune di Porto Recanati ha organizzato il centro estivo " Sport & Fun Summer Camp ", rivolto ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Il programma si svolgerà dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, con due fasce orarie: dalle 7.45 alle 12.30, senza servizio mensa, oppure dalle 7.45 alle 16, con mensa inclusa. Le attività avranno come punto di accoglienza il plesso scolastico dell’istituto comprensivo Medi e si svilupperanno, a rotazione, in diversi spazi della città: il campo sportivo, le palestre Ballarini e Michelini, il circolo tennis, il palazzetto dello sport e gli stabilimenti balneari. Durante la mattinata, bambini e ragazzi saranno suddivisi per fasce d’età e accompagnati nelle diverse strutture per prendere parte alle varie attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro estivo comunale nel mese di luglio. Via alle iscrizioni

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