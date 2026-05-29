Centrato un terno da 14mila euro | il colpo fortunato nel Ravennate
Un giocatore del Ravennate ha centrato un terno vincente nell’ultima estrazione del Lotto, ottenendo 14.000 euro. La schedina, giocata nella provincia, ha portato la combinazione fortunata dei numeri scelti. La vincita è stata confermata dalle autorità del gioco e riguarda un singolo scommettitore. La cifra rappresenta una delle vincite più consistenti registrate nella regione nelle ultime estrazioni.
Arriva una cospicua vincita per un fortunato del Ravennate. Come riporta Agimeg, nell’ultima estrazione del gioco del Lotto di ieri, giovedì, la Dea Bendata ha premiato un appassionato dei 90 numeri di Ravenna che ha vinto 14.250 euro con il terno 22-77-89 giocato sulla ruota Nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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