Centrato un terno da 14mila euro | il colpo fortunato nel Ravennate

Notizia in breve

Un giocatore del Ravennate ha centrato un terno vincente nell’ultima estrazione del Lotto, ottenendo 14.000 euro. La schedina, giocata nella provincia, ha portato la combinazione fortunata dei numeri scelti. La vincita è stata confermata dalle autorità del gioco e riguarda un singolo scommettitore. La cifra rappresenta una delle vincite più consistenti registrate nella regione nelle ultime estrazioni.