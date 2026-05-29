C’è ’Massa in Fiera’ protagonisti i giovani

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La fiera paesana ‘Massa in Fiera’ si svolgerà dal 5 al 9 giugno sul Volano. L’evento durerà cinque giorni e includerà musica, sport e cibo, con protagonisti i giovani. La manifestazione si terrà a Massa Fiscaglia e rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale. Sono previsti vari momenti di intrattenimento e attività sportive, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani.

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Cinque giorni di festa, musica, sport e buon cibo sul Volano. Massa Fiscaglia si prepara a vivere la sua ’ Massa in Fiera ’, l’edizione 2026 della tradizionale fiera paesana che si svolgerà da venerdì 5 a martedì 9 giugno. Dalle serate danzanti ai fuochi pirotecnici, dal torneo di calcio balilla alla tombola, passando per aperitivi sul fiume, sfilate di moda e persino un concorso cinofilo. Ad organizzare la kermesse per la prima volta quest’anno sarà il circolo oratorio RicreAmo, il gruppo del locale Ricreatorio che raggruppa e coinvolge durante tutto l’anno decine di bambini, adolescenti e giovani. Associazione che si avvarrà del supporto di Pro Loco, Avis, Auser e Tennis Club Il Ghiandaio: un fronte comune e compatto di tutto il volontariato locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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