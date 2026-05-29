Un wrestler è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti. La polizia ha fermato l’atleta durante un controllo di routine, trovandogli addosso droghe illegali. L’intervento è avvenuto in una zona centrale della città. L’atleta è stato portato in commissariato e si trova ora in attesa di udienza. La WWE non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione dei fan e dei media sportivi.

Buongiorno amici di Zona Wrestling e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro focus sullo show più elettrizzante della WWE dopo la piccola pausa della scorsa settimana. Siamo ancora in attesa di capire quale e quando sarà il prossimo PLE di NXT, il primo da quando è stato siglato l’accordo con The CW, ma in questo lasso di tempo Shawn Michaels, Robert Stone e soci non se ne stanno certo con le mani in mano e tra nuove storie e personaggi c’è l’imbarazzo della scelta. Una delle situazioni più calde riguarda il DarkState, stable che oltre un anno fa è apparsa dal nulla ad NXT con la promessa (e le premesse) di ribaltare lo show, prendendosi da soli quelle opportunità mai avute, ma che mai ha convinto del tutto tra paragoni ingombranti con lo Shield e una certa monotonia e assenza di una strategia precisa col passare dei mesi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - C’è ancora speranza per il DarkState (e Saquon Sugars)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: I DarkState scaricano Saquon Shugars e spiegano tuttoDurante l’ultima puntata di NXT, il roster di DarkState ha annunciato l’allontanamento di Saquon Shugars.

WWE: Il DarkState fa fuori Saquon Shugars. Brutale attacco dopo la sconfitta contro i Vanity ProjectDopo la recente sconfitta contro i Vanity Project, il gruppo DarkState ha subito un attacco violento a uno dei suoi membri, Saquon Shugars.