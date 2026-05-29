CdS – Al Napoli piace Zeballos | è il profilo giusto per l’attacco

Notizia in breve

Il Napoli ha mostrato interesse per Zeballos, considerato un profilo adatto per rinforzare l’attacco. La notizia ha suscitato reazioni sui social network, dove i tifosi commentano l’ipotesi di un possibile trasferimento. Finora non sono stati annunci ufficiali o dettagli sul calciatore o sull’accordo tra le parti. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e nessuna conferma è arrivata dai canali ufficiali.