CdS – Al Napoli piace Zeballos | è il profilo giusto per l’attacco
Il Napoli ha mostrato interesse per Zeballos, considerato un profilo adatto per rinforzare l’attacco. La notizia ha suscitato reazioni sui social network, dove i tifosi commentano l’ipotesi di un possibile trasferimento. Finora non sono stati annunci ufficiali o dettagli sul calciatore o sull’accordo tra le parti. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e nessuna conferma è arrivata dai canali ufficiali.
2026-05-28 09:26:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: NAPOLI – Giovani di talento ma già pronti nell’immediato: nell’identikit legato al prossimo mercato rientra anche il profilo di Exequiel Zeballos, anni 24, attaccante esterno del Boca Juniors pronto al grande salto in Europa. Soprannominato el Changuito, il monello, Zeballos è un’ala pura, amante del dribbling, destro naturale, un metro e 75, capace di giocare su entrambe le corsie – nel 2019, con l’Argentina Under 17, ha vinto il Sudamericano – con colpi (gol e assist) che hanno illuminato un teatro ricco di fascino come la Bombonera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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