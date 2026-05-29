cavaliere del lavoro il presidente mattarella premia carlo lastrucci

Il presidente della Repubblica ha premiato un imprenditore del settore moda, fondatore di un’azienda tecnologica che ha raggiunto clienti internazionali. La famiglia Lastrucci ha sviluppato la società Powersoft, riuscendo a creare una presenza globale e a far crescere un ecosistema innovativo nella zona fiorentina. La loro attività combina competenze nel settore moda e tecnologia, contribuendo alla crescita di un polo industriale di rilievo.

Nel distretto della moda, la famiglia Lastrucci è stata capace di creare un’azienda hi-tech, la Powersoft, e di farla arrivare in tutto il mondo, tanto da dare vita a una vera e propria Silicon Valley in salsa fiorentina. Un merito che è stato riconosciuto anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha deciso di nominare Carlo Lastrucci, presidente dell’azienda, Cavaliere del Lavoro. E non è un caso visto che Powersoft è diventata negli anni uno dei punti di riferimento mondiali nel settore dell’ audio professionale ad alta tecnologia. Dal controllo audio degli altoparlanti del santuario della Mecca, alla realizzazione nello Sphere di Las Vegas di un impianto totalmente immersivo, fino ai dispositivi hi-tech che equipaggiano le supercar come le Ferrari, l’ascesa dell’azienda di Scandicci non si è mai fermata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Diodato nominato Cavaliere della Repubblica il premio del Presidente Sergio Mattarella

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