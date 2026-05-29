Mercoledì sera, poco dopo le 20.30, un incendio ha interessato un cantiere in via del Prete nel centro di Cattolica. Le fiamme sono divampate in modo improvviso, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono notizie di feriti, ma il fuoco ha causato danni alla struttura e ha creato paura tra i residenti e i passanti. Sul posto sono arrivati anche agenti di polizia per gestire la situazione.

Mercoledì sera, poco dopo le 20.30, un improvviso incendio ha interrotto la tranquillità di una tipica serata di fine maggio a Cattolica. Da via Del Prete si è alzata una densa colonna di fumo scuro che ha ben presto svettato in altezza tra i numerosi hotel della zona balneare. L’epicentro del rogo è stato prontamente individuato all’interno del cantiere dell’hotel Magda, dove hanno preso fuoco alcuni materiali edili in giacenza, come lana di vetro e componenti in cemento. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’autobotte dei vigili del fuoco. Con grande efficienza e in pochissimo tempo, i pompieri sono riusciti a domare completamente le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, senza che si rendesse necessaria l’evacuazione preventiva di nessuno degli stabili e delle abitazioni confinanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattolica, paura in centro in fiamme un cantiere di via del Prete

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