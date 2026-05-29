Circa 5.000 tifosi hanno seguito la trasferta del Catanzaro a Monza, dove la squadra ha perso 2-0. La formazione giallorossa ora si prepara a cercare di recuperare lo svantaggio nella partita di ritorno. Restano da capire quali giocatori saranno coinvolti nella possibile rimonta. La partita di andata si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore della squadra di casa.

? Punti chiave Come può il Catanzaro ribaltare lo svantaggio dopo lo 0-2?. Chi saranno i protagonisti della rimonta giallorossa in campo?. Perché il Catanzaro non vince in Brianza dal 1984?. Quale strategia userà Aquilani per scardinare la difesa del Monza?.? In Breve 5.000 tifosi giallorossi si preparano per la sfida all'U-Power Stadium di Monza.. Catanzaro non vince in Brianza dal marzo 1984 con la rete di Lorenzo.. Arbitro designato Massa assistito da Meli e Peretti con VAR di Di Paolo.. Storico equilibrio con 9 pareggi su 19 precedenti tra le due squadre..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro a Monza: 5.000 tifosi per l’impresa contro lo 0-2

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