Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz nei quartieri di San Cristoforo e altri rioni di Catania, con arresti e sequestri. Nei controlli sono stati trovati quantitativi di droga e sono stati individuati allacci abusivi alle reti di acqua e luce. I reparti cinofili hanno ispezionato alcune abitazioni, rinvenendo sostanze stupefacenti. I furti di acqua e energia elettrica sono stati scoperti attraverso verifiche sui contatori e rilevamenti sul territorio.

? Punti chiave Cosa hanno trovato i reparti cinofili nelle case di San Cristoforo?. Come sono stati scoperti i furti di acqua e luce nei rioni?. Chi ha venduto 500 chili di prodotti senza tracciabilità alimentare?. Perché le ruspe sono intervenute proprio in via della Concordia?.? In Breve Arresto di un pusher di 27 anni e sequestro di hashish, marijuana e cocaina.. Denunce per furto di energia elettrica a tre nuclei familiari e furto d'acqua a due persone.. Sequestro di 500 chili di frutta e verdura senza tracciabilità e demolizione di due chioschi.. Sigillata una sala giochi illegale in via Mulino a Vento e sequestrati numerosi veicoli senza assicurazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz nei quartieri: arresti e sequestri tra droga e allacci

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Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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