Sul fiume Ticino sono state trovate tracce di castori europei, segnando il loro ritorno dopo molti anni di assenza. Sono stati osservati segni di attività come dighe e tane lungo le sponde, e alcuni scavi nel terreno sono stati attribuiti a questi roditori. La presenza del castoro, che non si vedeva da tempo, è stata confermata da esperti che hanno analizzato le tracce e i danni alle piante lungo il corso d’acqua.

Il castoro europeo torna a popolare le rive del Ticino. Dopo decenni di assenza, tracce e avvistamenti confermano infatti la presenza della specie lungo il fiume, tanto che i quattro parchi che compongono l’area Mab Unesco “Ticino, Val Grande, Verbano” hanno deciso di avviare un’azione congiunta di monitoraggio e studio. Il primo esemplare era stato rinvenuto nel dicembre del 2024 a Castelletto di Cuggiono, ma negli ultimi mesi le segnalazioni si sono moltiplicate. A confermare il ritorno del grande roditore sono soprattutto le tipiche rosicchiature sui tronchi, segni inequivocabili della sua presenza e della capacità dell’ habitat del Ticino di ospitare e sostenere la riproduzione della specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castoro europeo sul Ticino. Il ritorno del grande roditore

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