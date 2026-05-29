Castoro europeo sul Ticino Il ritorno del grande roditore
Sul fiume Ticino sono state trovate tracce di castori europei, segnando il loro ritorno dopo molti anni di assenza. Sono stati osservati segni di attività come dighe e tane lungo le sponde, e alcuni scavi nel terreno sono stati attribuiti a questi roditori. La presenza del castoro, che non si vedeva da tempo, è stata confermata da esperti che hanno analizzato le tracce e i danni alle piante lungo il corso d’acqua.
Il castoro europeo torna a popolare le rive del Ticino. Dopo decenni di assenza, tracce e avvistamenti confermano infatti la presenza della specie lungo il fiume, tanto che i quattro parchi che compongono l’area Mab Unesco “Ticino, Val Grande, Verbano” hanno deciso di avviare un’azione congiunta di monitoraggio e studio. Il primo esemplare era stato rinvenuto nel dicembre del 2024 a Castelletto di Cuggiono, ma negli ultimi mesi le segnalazioni si sono moltiplicate. A confermare il ritorno del grande roditore sono soprattutto le tipiche rosicchiature sui tronchi, segni inequivocabili della sua presenza e della capacità dell’ habitat del Ticino di ospitare e sostenere la riproduzione della specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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