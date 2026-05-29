Castelli Romani auto impatta contro un toro | sfiorata la tragedia
Un’auto ha investito un toro lungo via dei Laghi nei Castelli Romani. L’incidente è avvenuto ieri sera e ha causato danni al veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La bestia è stata recuperata e portata in un’area sicura. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.
Momenti ditensionesono stati vissuti ieri sera lungovia dei Laghi, nel cuore deiCastelli Romani, dove unviolento incidenteha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un’autosi èschiantata contro un grosso toroselvatico che, sopraggiungendo all’improvviso sulla strada, ha provocato l’impatto. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio convia dei Corsi, in una zona che segna il confine tra i comuni diNemi,Rocca di PapaeVelletri. Stando alle prime ricostruzioni, l’animale avrebbeattraversato la stradasenza preavviso, lasciando al conducentepoco margine di manovraper evitare lo scontro. Fortunatamente, l’automobilista èuscito illeso dall’incidentenonostante la violenza dell’urto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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