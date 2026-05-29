Castelli Romani auto impatta contro un toro | sfiorata la tragedia

Notizia in breve

Un’auto ha investito un toro lungo via dei Laghi nei Castelli Romani. L’incidente è avvenuto ieri sera e ha causato danni al veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La bestia è stata recuperata e portata in un’area sicura. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.