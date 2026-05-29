Cinque giovani artisti hanno presentato i loro brani inediti durante un evento a Castelceriolo. La Sartoria vocale ha seguito ciascuno di loro, aiutandoli a perfezionare le esecuzioni e a valorizzare il proprio talento. I partecipanti hanno eseguito brani originali, mettendo in mostra le proprie capacità vocali e musicali. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e ha rappresentato un momento di confronto tra giovani musicisti e professionisti del settore.

? Punti chiave Chi sono i cinque artisti che hanno presentato i loro brani?. Come ha funzionato il metodo della Sartoria vocale per questi ragazzi?. Quali generi musicali hanno saputo interpretare i giovani sul palco?. Perché il progetto di Fulvio Zangirolami punta a creare nuovi autori?.? In Breve Simone Guerriero, Carlotta Colitti, Fabiola Mirone, Sara Covacich ed Evita Gho hanno esibito brani inediti.. Tiziano Spigno ha curato la tecnica vocale e la composizione del progetto Sartoria vocale.. L'evento si è svolto presso il circolo Acli di Castelceriolo sotto la guida di Fulvio Zangirolami.. Il percorso formativo integra scrittura musicale e interpretazione per i cinque discenti dell'Alexandria Music School. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelceriolo, 5 giovani voci brillano tra brani inediti e talento

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