È stata convocata una tavola rotonda per discutere il senso della pena in relazione a un caso di oltre cinquanta anni di carcere. La discussione si concentra su come lo Stato possa valutare un eventuale cambiamento nel trattamento dei detenuti nel tempo e sul rischio che il principio di rieducazione rimanga solo teorico. Sono stati affrontati anche i criteri per misurare l’effettiva efficacia delle politiche penitenziarie e la possibilità di un percorso di reinserimento.

? Punti chiave Come può lo Stato valutare il cambiamento dopo cinquant'anni di carcere?. Perché la rieducazione rischia di diventare un principio puramente teorico?. Quali sono i criteri per distinguere la giustizia dalla vendetta perpetua?. Chi deve garantire che il percorso di un detenuto sia riconosciuto?.? In Breve Tavola rotonda organizzata da Nessuno Tocchi Caino al circolo Polimeni di Reggio Calabria.. Partecipano Ezio Privitera, Francesco Siclari, Mimmo Gangemi, Rita Bernardini, Sergio Delia ed Elisabetta Zamparutti.. Dibattito focalizzato sull'applicazione pratica dell'articolo 27 della Costituzione italiana per detenuti anziani.. Domenico Papalia è in carcere dal 1977 e ha oggi ottantuno anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Papalia: tavola rotonda per interrogare lo Stato sul senso della pena

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