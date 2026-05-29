Casio Duro | il diver economico perfetto per mare e piscina

Notizia in breve

Il Casio Duro è un orologio diver economico progettato per immersioni fino a 200 metri di profondità. La sua resistenza al sale e al cloro è garantita dalla costruzione e dai materiali utilizzati, anche se i dettagli specifici non sono stati descritti. La tenuta stagna si basa su caratteristiche tecniche che assicurano la protezione durante l’uso in mare e in piscina. Il design e le componenti sono pensati per resistere all’ambiente marino senza compromettere le prestazioni.