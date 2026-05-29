Casio Duro | il diver economico perfetto per mare e piscina
Il Casio Duro è un orologio diver economico progettato per immersioni fino a 200 metri di profondità. La sua resistenza al sale e al cloro è garantita dalla costruzione e dai materiali utilizzati, anche se i dettagli specifici non sono stati descritti. La tenuta stagna si basa su caratteristiche tecniche che assicurano la protezione durante l’uso in mare e in piscina. Il design e le componenti sono pensati per resistere all’ambiente marino senza compromettere le prestazioni.
? Domande chiave Come resiste il movimento giapponese al contatto costante con sale e cloro?. Quali dettagli tecnici garantiscono la tenuta stagna a 200 metri di profondità?. Perché questo modello specifico batte la concorrenza dei diver economici?. Cosa rende la lancetta rossa un elemento distintivo del design?.? In Breve Resistenza garantita fino a 200 metri di profondità con corona a vite.. Lunetta unidirezionale con 120 scatti e movimento al quarzo giapponese.. Manutenzione facilitata tramite sostituzione batteria modello SR626.. Finestrella della data posizionata esattamente alle ore 3 del quadrante.. Il Casio MDV106-1A, conosciuto tra gli appassionati con il soprannome di Duro, si propone come una delle soluzioni subacquee più accessibili per affrontare le prossime vacanze estive tra mare e piscina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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