Casini ha già voltato pagina A Bologna si resta con il cuore Spero non faccia la fine di Motta

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Casini ha lasciato il suo incarico a Bologna, affermando di voler restare con il cuore nella città. Ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti, ma ha anche dichiarato di essere felice di partire. Ha sottolineato che per i tifosi è importante mantenere un legame emotivo con la squadra, non solo fisico. La sua partenza è stata condivisa con alcune dichiarazioni di rispetto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

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"Da tifoso gli riconosco i giusti meriti per quello che ha fatto ma non piango. E anzi sono contento che se ne vada, perché a Bologna bisogna restare non solo con il corpo ma anche con il cuore". Pierferdinando Casini è il Tifoso Rossoblù per antonomasia. Inscindibile dalla sua iconica sciarpa, in questi giorni ad alta intensità termica inevitabilmente confinata nell’armadio. Ma anche il calore della passione non scherza e schizza perfino più in alto della colonnina di mercurio. Senatore Casini, alla fine è stato Italiano a fare un passo indietro. "Massima gratitudine, perché si deve a lui se il Bologna ha rivinto dopo così tanto tempo una Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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