Casi Ikaros Jac e Et Labora | stipendi fermi didattica a rischio La denuncia di Sinistra Italiana

Venerdì 29 maggio si è svolto uno sciopero a Bergamo, coinvolgendo i lavoratori di Ikaros, Jac ed Et Labora. In risposta, un consigliere regionale ha presentato un’interrogazione alla giunta e all’assessore, chiedendo spiegazioni sulla sospensione degli stipendi e sul rischio per la didattica. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla situazione lavorativa e sulle eventuali conseguenze per le attività educative delle tre organizzazioni.

In occasione dello sciopero di venerdì 29 maggio a Bergamo, il consigliere regionale di Avs Onorio Rosati ha depositato un’interrogazione alla giunta Fontana e all’assessore competente chiedendo chiarimenti riguardo la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Ikaros, jac e Et Labora. È stata quindi presentata un’interrogazione per chiarire l’intera vicenda, in cui Rosati di avis dichiara: “la Regione Lombardia deve garantire il pagamento degli arretrati e dare garanzie a studenti e famiglia sulla continuità didattica servendosi inoltre du controlli più stringenti sugli enti accreditati.” La Sinistra Italiana esprime piena solidarietà... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ikaros, Jac, Et labora: prima boccata d’ossigeno. L’agenzia Sol pagherà gli stipendi arretratiLe tre fondazioni, Ikaros, Jac ed Et Labora, hanno ricevuto conferma che l’agenzia incaricata pagherà gli stipendi arretrati ai loro dipendenti.

Ponte sullo Stretto: Tucci denuncia stipendi d’oro su cantieri fermiUn dirigente ha presentato una denuncia riguardo agli stipendi elevati di quattro manager coinvolti nel progetto del Ponte sullo Stretto, mentre i...