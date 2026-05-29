Case popolari e voti la Cassazione | la presenza del giudice onorario non azzera il processo
La Cassazione ha stabilito che la presenza del giudice onorario nel processo d’appello sulle case popolari scambiate con voti non interrompe il procedimento. La decisione è stata comunicata a Roma, confermando che il processo può proseguire senza essere sospeso. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario in corso, dove si contestano scambi di alloggi popolari e voti elettorali. La questione si è concentrata sulla validità della partecipazione dei giudici onorari nel caso specifico.
ROMALECCE - La questione che aleggiava sul processo d’appello sulle case popolari scambiate in cambio di voti ha trovato risposta a Roma. Le sezioni unite penali della Corte di Cassazione, ieri, sotto la presidenza di Stefano Mogini con il consigliere Alfredo Guardiano in veste di relatore ed. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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