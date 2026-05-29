Blancpain ha presentato la linea Ladybird Colors Diamond Bloom, introducendo due orologi in oro bianco e oro rosso 18 carati. Le creazioni si distinguono per una cascata di diamanti che decorano la cassa e il quadrante, creando un effetto visivo simile a una cascata di diamanti. Si tratta di modelli che uniscono alta gioielleria e orologeria, posizionandosi come i pezzi più esclusivi della collezione femminile del marchio.

Con la nuova linea Ladybird Colors Diamond Bloom, Blancpain esplora una dimensione gioielliera senza precedenti, posizionando due eccezionali creazioni in oro bianco e oro rosso 18 carati al vertice assoluto della sua collezione femminile. Progettati come vere e proprie opere d’arte da polso fondono l’eccellenza meccanica con la scelta di materiali preziosi: ben 919 diamanti (per un totale di 4,794 carati) distribuiti magistralmente su cassa, lunetta, quadrante e fibbia, a cui si aggiunge una preziosa corona ornata da un diamante taglio rosa. Al centro della cassa — che mantiene proporzioni delicate con un diametro di 34,90 mm e uno spessore di 10,43 mm — risplende un quadrante in madreperla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cascata di diamanti. Il nuovo Ladybird di Blancpain regala emozioni preziose

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