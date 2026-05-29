Casa di comunità pronta A giugno tornerà qui lo sportello scelta e revoca

Notizia in breve

La casa di comunità all’ex ospedale Serbelloni è stata completata e il cantiere è stato riconsegnato. A giugno sarà riattivato lo sportello per la scelta e la revoca. La notizia è stata comunicata durante l’assemblea dei sindaci a Gorgonzola. I lavori sono terminati e la struttura è pronta per essere utilizzata.