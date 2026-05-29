Casa di comunità pronta A giugno tornerà qui lo sportello scelta e revoca
La casa di comunità all’ex ospedale Serbelloni è stata completata e il cantiere è stato riconsegnato. A giugno sarà riattivato lo sportello per la scelta e la revoca. La notizia è stata comunicata durante l’assemblea dei sindaci a Gorgonzola. I lavori sono terminati e la struttura è pronta per essere utilizzata.
Casa di Comunità all’ex ospedale Serbelloni, "lavori finiti, cantiere riconsegnato", le buone notizie all’assemblea dei sindaci, a Gorgonzola. Ora, a scaglioni, il rientro delle ultime attività. È stata la direttrice del distretto Alta Martesana di Asst, Daniela Invernizzi, ad aggiornare i sindaci sul cantiere per la riqualificazione dell’ex ospedale gorgonzolese, già Casa di comunità dal dicembre 2023. "Posso dire ufficialmente che sono finiti – così Invernizzi –, viene restituita ai cittadini una struttura rinnovata, funzionale e, perché no, bella". Qualche info sui servizi da ‘riportare a casa’. Punto Unico di Accesso e Centrale operativa territoriale (Cot) erano rientrati al Serbelloni a fine aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Great Gatsby Full Audiobook | Complete Edition | For Sleep
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Casa di comunità pronta a fine mese
Sul Gargano aperto il primo Sportello Antiviolenza in una Casa della ComunitàÈ stato inaugurato sul Gargano il primo Sportello Antiviolenza all’interno di una Casa della Comunità, situato a Rodi.
Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento nord; Casa di comunità pronta a fine mese; A Bolzano inaugurata la prima casa di comunità; Casa di comunità pronta. A giugno tornerà qui lo sportello scelta e revoca.
Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Cellole pronta all’inaugurazione la prima Casa di Comunità: nuovi servizi sanitari e assistenza più vicina ai cittadini. #Cellole #Sanità #CasaDiComunità facebook
Casa di comunità pronta. A giugno tornerà qui lo sportello scelta e revocaCasa di Comunità all’ex ospedale Serbelloni, lavori finiti, cantiere riconsegnato, le buone notizie all’assemblea dei sindaci, a Gorgonzola. Ora, ... ilgiorno.it
La panetteria del mio villaggio è pronta, e adesso? reddit
A Bolzano inaugurata la prima casa di comunitàSi trova in piazza Löw Cadonna. Si potranno curare patologie croniche senza andare in ospedale. Non solo cure mediche: qui anche collaborazione con i servizi sociali ... rainews.it
#basilicadisanbenedetto - Results on X | Live Posts & Updates x.com