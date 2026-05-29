Casa di comunità pronta A giugno tornerà qui lo sportello scelta e revoca

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La casa di comunità all’ex ospedale Serbelloni è stata completata e il cantiere è stato riconsegnato. A giugno sarà riattivato lo sportello per la scelta e la revoca. La notizia è stata comunicata durante l’assemblea dei sindaci a Gorgonzola. I lavori sono terminati e la struttura è pronta per essere utilizzata.

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Casa di Comunità all’ex ospedale Serbelloni, "lavori finiti, cantiere riconsegnato", le buone notizie all’assemblea dei sindaci, a Gorgonzola. Ora, a scaglioni, il rientro delle ultime attività. È stata la direttrice del distretto Alta Martesana di Asst, Daniela Invernizzi, ad aggiornare i sindaci sul cantiere per la riqualificazione dell’ex ospedale gorgonzolese, già Casa di comunità dal dicembre 2023. "Posso dire ufficialmente che sono finiti – così Invernizzi –, viene restituita ai cittadini una struttura rinnovata, funzionale e, perché no, bella". Qualche info sui servizi da ‘riportare a casa’. Punto Unico di Accesso e Centrale operativa territoriale (Cot) erano rientrati al Serbelloni a fine aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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