Il consiglio comunale di Cartoceto ha confermato il proprio rifiuto alla modifica del piano regolatore che prevedeva la trasformazione di un’area residenziale in zona industriale lungo via Cerquelle. La decisione si basa sulla volontà di mantenere l’uso abitativo dell’area e di evitare cambiamenti che potrebbero alterare il carattere del quartiere. La proposta di variante era stata presentata in precedenza, ma è stata respinta con una delibera ufficiale.

Cartoceto ribadisce il ‘no’ alla trasformazione da residenziale a industriale dell’area di Colli al Metauro inserita come una penisola all’interno della frazione cartocetana di Lucrezia, in zona via Cerquelle, di cui si discute dall’autunno scorso, quando sorse un comitato ad hoc per combattere l’insediamento nell’area di uno stabilimento ampio ben 30mila metri quadrati. All’indomani dell’intervista del Carlino al neo sindaco di Cartoceto Matteo Andreoni, che rispendendo alle nostre domande ha sottolineato l’avversità al progetto, definendolo ‘decontestualizzato rispetto al territorio’, lo stesso Andreoni dichiara: "Il nostro Comune ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cartoceto: "No alla variante di via Cerquelle"

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